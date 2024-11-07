Los Angeles Lakers koçu JJ Redick, D'Angelo Russell'ın dakikalarının "rekabet seviyesi" nedeniyle kesildiğini söyledi.



Redick, Russell'ın geçtiğimiz gece Memphis Grizzlies'e karşı 131-114 skorla kaybedilen maçta sezonun en düşük seviyesi olan 22 dakikayla sınırlı kalmasının nedenlerinden biri olarak "belirli alışkanlıkları" gösterdi:



"Rekabet seviyesi ve ayrıntılara gösterdiğimiz dikkat sebebiyle. Birkaç haftadır kendisiyle konuştuğumuz bazı şeyler oldu. Bazen gerçekten iyiydi, bazen ise belirli alışkanlıklarına geri dönüyordu. Bu bir ceza gibi değildi, ancak bu maçı kazanma şansımız olması için böyle bir yol izledik."



Bu maçtan önce forma giydiği yedi maçta ortalama 31.3 dakika sahada kalan Russell, üçüncü çeyreğin bitimine 5:54 kala yerini Gabe Vincent'a bırakmış ve bir daha oyuna dönmemişti.



28 yaşındaki oyuncu, karşılaşmada 4/12 şut isabeti kaydetmesinin yanı sıra yalnızca sezonun en düşüğü olan üç asist yapabilmişti.



