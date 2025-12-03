Red Bull'un yeni süper yeteneği Arvid Lindblad

Arvid Lindblad, 2007 doğumlu ve yarış kariyerine üç yaşında aldığı bir motocross motosikletiyle başladı.Beş yaşında Daytona Sandown Park'ta kartinge geçerken ilerleyen yıllarda eski Renault ve Williams geliştirme sürücüsü Oliver Rowland tarafından mentorluk almaya başladı.Karting kariyerinin sonunda WSK Super Master Series şampiyonluğunu kazanmasıyla Red Bull'un radarına girdi ve 2021'de Helmut Marko ile görüşmesinin ardından Red Bull Junior Programı'na katıldı.2022'ye kadar kartingde yarışan Lindblad, aynı yıl Formula 4'e adım attı. 2023'te İtalya, BAE ve Avrupa F4 serilerinde yarıştıktan sonra Makao GP'nin F4 ayağında yarım saniyeden fazla farkla pole pozisyonunu aldı ve efsane Guia Pisti'nde yarışı domine ederek kazandı.Bu performans, Red Bull'un onu 2024 sezonu için henüz 16 yaşındayken FIA Formula 3'e yükseltmesine yol açtı.F3'teki ilk sezonunda Bahreyn sprint galibiyeti, Barselona ana yarış zaferi ve Silverstone'da sprint–ana yarış dublesiyle büyük çıkış yaptı. Sezonu dördüncü sırada tamamlayan Lindblad, 2025 için hızlıca Formula 2'ye yükseltildi.Aynı yıl Okyanusya Formula Regional şampiyonasında altı galibiyet alarak kış sezonunu şampiyon olarak kapattı.F2'de düzenli puanlar alan genç pilot, Suudi Arabistan sprint zaferi ve Barselona'daki baskın ana yarış galibiyetiyle dikkat çekti. Ardından Red Bull, Lindblad için FIA'ya erken "Super Licence" başvurusu yaptı.18 yaşına yaklaşık sekiz hafta kala verilen bu özel izin, FIA'nın "tek koltuklu serilerde istikrarlı, olgun ve olağanüstü bir performans" kriteriyle onaylandı.Bu sayede Lindblad, normal yaş sınırını beklemeden F1'de yarışabilecek pilotlar arasına girdi.2025 boyunca Racing Bulls'un test pilotu olarak görev yapan Lindblad, ilk F1 testini Imola'da 2023 AlphaTauri AT04 ile gerçekleştirdi. Red Bull'un Showrun etkinliklerinde de yer alarak Houston'da ve Leeds United oyuncularıyla yaptığı gösteride piste çıktı.Aynı yıl Silverstone'daki FP1 seansında Tsunoda'nın yerini alıp 22 turun ardından Verstappen'den sadece yarım saniye geride 14. sırayı aldı.Sezonun ilerleyen bölümünde Meksika'daki FP1'de Verstappen'in geliştirilmiş RB21 şasisini kullanan Lindblad, 26 tur sonunda tam zamanlı sürücü Tsunoda'dan bir saniyenin onda biri daha hızlı tur attı.Laurent Mekies, genç pilotun olgunluğundan, doğru geri bildirimlerinden ve hata yapmamasından övgüyle söz etti."FP1'e adım atmak test günlerinden çok daha zor. Lastik az, tur az ama o çok iyi iş çıkardı. Hiç hata yapmadı, araca zarar vermedi, bizi gerçekten etkiledi" dedi.2026'da Racing Bulls ile tam zamanlı koltuğa oturacak Arvid Lindblad, Liam Lawson ile birlikte Red Bull'un geleceğini şekillendirmesi beklenen en genç yeteneklerden biri olarak büyük bir fırsat yakalıyor. (Motorsport Türkiye)