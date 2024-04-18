Red Bull, Sainz ile görüştü

Ferrari'de sezon sonu sözleşmesi sona erecek Carlos Sainz, Red Bull'la görüşme gerçekleştirdi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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Red Bull, Sainz ile görüştü
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18 Nisan 2024 17:18
Sezon sonunda Ferrari ile sözleşmesi sona erecek ve takımdan ayrılacak Carlos Sainz için flaş bir iddia ortaya atıldı.

RED BULL İLE GÖRÜŞME YAPTI

Marca'nın haberine göre Carlos Sainz'ın, Red Bull ile bir görüşme gerçekleştirdiği söylendi.

Helmut Marko, katıldığı görüşmede ilk toplantının iyi geçtiği söylesede, Carlos Sainz'in aynı zamanda Audi ile görüştüğü de açıkladı.

İşte Helmut Marko'nun o açıklaması:

"Carlos Sainz ile konuşuyoruz ama Audi'den çok cazip bir teklif aldığını duydum. Red Bull'da onu değil Verstappen'i seçmemiz Sainz'ı çok üzmüştü."

Red Bull'da, Meksikalı deneyimli pilot Sergio Perez'inde sözleşmesi bu sene sonunda sona eriyor.

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