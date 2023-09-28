Real Sociedad Valencia'dan istediğini aldı

İspanya La Liga'nın 7. haftasında Real Sociedad, deplasmanda Valencia'ya konuk oldu.
Mestalla Stadı'nda oynanan maçı Real Sociedad 1-0 kazanarak üç puanı aldı.
Maçta Real Sociedad'a galibiyeti getiren tek golü 32. dakikada Carlos Fernandez kaydederken Valencia'da Salim Amallah 45. dakikada kırmızı kartla oyun dışında kaldı.
Bu sonuçla Real Sociedad 12 puana yükselirken Valencia ise 10 puanda kaldı.
Mestalla Stadı'nda oynanan maçı Real Sociedad 1-0 kazanarak üç puanı aldı.
Maçta Real Sociedad'a galibiyeti getiren tek golü 32. dakikada Carlos Fernandez kaydederken Valencia'da Salim Amallah 45. dakikada kırmızı kartla oyun dışında kaldı.
Bu sonuçla Real Sociedad 12 puana yükselirken Valencia ise 10 puanda kaldı.