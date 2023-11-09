Real Sociedad - Benfica maçı öncesi kavga çıktı

Real Sociedad ve Benfica taraftarları arasında maç öncesinde sokak kavgası çıktı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Real Sociedad - Benfica maçı öncesi kavga çıktı
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09 Kasım 2023 02:33
Son güncelleme 09 Kasım 2023 02:39
UEFA Şampiyonlar Ligi D Grubu'nda bu akşam oynanan Real Sociedad-Benfica maçı öncesinde iki takımın taraftarları arasında sokak kavgası çıktı.

İspanya'nın kuzeyindeki San Sebastian kentindeki karşılaşma öncesinde iki takımın taraftarları şehir merkezinde karşı karşıya geldi.

GÖZALTI ÇIKTI

Birbirlerine taş ve meşale atan, yumruklaşan Real Sociedad ve Benfica taraftarlarının kavgasından dolayı çevredeki bazı restoranlar ve dükkanlar da zarar gördü.

Polisin müdahale ettiği olaylarda en az 3 taraftarın gözaltına alındığı bildirildi.

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