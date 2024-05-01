Real Madrid yıldız ismiyle sözleşme uzatıyor

Real Madrid bu sezon gösterdiği performansla harikalar yaratan Andriy Lunin ile uzun süreli bir sözleşme imzalamaya hazırlanıyor.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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Real Madrid yıldız ismiyle sözleşme uzatıyor
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01 Mayıs 2024 18:50
Thibaut Courtois'in sezon başında yaşadığı ağır sakatlık nedeniyle Kepa'yı transfer eden Real Madrid'de, Andriy Lunin gösterdiği performansla kaleyi devralmıştı.

TAKDİR TOPLADI

Özellikle Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde Manchester City ile penaltılara giden maçta yıldızlaşan Andriy Lunin'in sözleşmesi 2025 yılında sona eriyor.

The Athletic'te yer alan habere göre Real Madrid, 25 yaşındaki Ukraynalı kalecinin sözleşmesini uzatmak için harekete geçti.

Haberin detaylarında Real Madrid yönetiminin, Andriy Lunin'nin sözleşmesini 2028 yılına kadar uzatılacağı ve maaşında iyileştirme yapılacağı söylendi.

29 MAÇA ÇIKTI

Bu sezon Real Madrid ile 29 resmi maça çıkan Andriy Lunin bu karşılaşmalarda 27 gol yerken, 12 maçta kalesini gole kapattı.

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