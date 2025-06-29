Real Madrid Vinicius ile sözleşme yenilemeyi planlıyor

Real Madrid, yıldız kanat oyuncusu Vinicius Jr. ile sözleşme uzatmak üzerine anlaştı.



İspanyol basınından Marca'nın haberine göre bu yeni sözleşme, 2030 yılına kadar sürecek.



Kulüp, bu hamleyle 2018 yılında bünyesine kattığı Brezilyalı yıldızla stratejik bir imza atmış olacak.



GEÇTİĞİMİZ SEZONDAKİ PERFORMANSI



Vinicius Jr. geçtiğimiz sezon Real Madrid formasıyla 55 maça çıktı ve takımına 22 gol ve 19 asistlik katkıda bulundu.