Real Madrid, stoper arıyor

David Alaba ve Eder Militao'nun sakatlıkları sonrası Real Madrid yönetimi, devre arasında bir stoper transferi yapmak için harekete geçti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Real Madrid, stoper arıyor
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12 Kasım 2024 00:07
İspanyol devi Real Madrid'de transfer seferberliği başlatıldı.

İspanyol basınından AS'ın haberine göre; David Alaba ve Eder Militao'nun sakatlıkları sonrası Real Madrid yönetimi, devre arasında bir stoper transferi yapmak için harekete geçti.

Öte yandan Fabrizio Romano'nun haberine göre; Real Madrid, Ajax'ta forma giyen 18 yaşındaki Hollandalı stoper Jorrel Hato'yu gündemine aldı.

Eder Militao ve David Alaba'nın sakatlıkları sonrası Real Madrid'in mevcut kadrosunda stoper olarak Antonio Rüdiger ve Jesus Vallejo'dan başka oyuncu kalmadı.

 
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