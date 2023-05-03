Real Madrid, seriyi uzattı

THY EuroLeague play-off serisinde Partizan ile Real Madrid karşı karşıya geldi.
Partizan'ın kazanması halinde Final Four'a kalacağı maçta kazanan Real Madrid oldu. İspanyol temsilcisi sahadan 82-80 galibiyetle ayrıldı.
Bu sonuçla birlikte seride durum 2-1'e geldi.
İki takım arasındaki dördüncü karşılaşma 4 Mayıs Perşembe günü yine Sırbistan'da oynanacak.
Partizan'ın kazanması halinde Final Four'a kalacağı maçta kazanan Real Madrid oldu. İspanyol temsilcisi sahadan 82-80 galibiyetle ayrıldı.
Bu sonuçla birlikte seride durum 2-1'e geldi.
İki takım arasındaki dördüncü karşılaşma 4 Mayıs Perşembe günü yine Sırbistan'da oynanacak.
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