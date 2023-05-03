Real Madrid, seriyi uzattı

THY EuroLeague play-off serisinde Real Madrid, deplasmanda Partizan'ı 82-80 mağlup etti. Bu sonuçla Real Madrid, seride durumu 2-1'e getirdi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Real Madrid, seriyi uzattı
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02 Mayıs 2023 23:31
Son güncelleme 03 Mayıs 2023 00:32
THY EuroLeague play-off serisinde Partizan ile Real Madrid karşı karşıya geldi.

Partizan'ın kazanması halinde Final Four'a kalacağı maçta kazanan Real Madrid oldu. İspanyol temsilcisi sahadan 82-80 galibiyetle ayrıldı.

Bu sonuçla birlikte seride durum 2-1'e geldi.

İki takım arasındaki dördüncü karşılaşma 4 Mayıs Perşembe günü yine Sırbistan'da oynanacak.

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