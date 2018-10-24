  •  
    Man. City'i rotasyon da durduramadı! Fark oldu
  •  
    Real Madrid bu kez hata yapmadı! Nefes aldılar
  •  
    Terim'den Belhanda için ilk kez flaş itiraflar geldi
  •  
    İşte Schalke'nin kafilesi! Bir KAYIP daha verdiler
  •  
    Sol bek arayan Fener'in 10 yılını kurtaracak isim

Real Madrid Şampiyonlar Ligi'nde nefes aldı

Real Madrid, Şampiyonlar Ligi G Grubu'nda Çekya temsilcisi Viktoria Plzen'i 2-1 mağlup etmeyi başardı.

Kaynak: Sporx.com
Real Madrid Şampiyonlar Ligi'nde nefes aldı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
24 Ekim 2018 00:00
UEFA Şampiyonlar Ligi G Grubu 3. maçında Real Madrid taraftarı önünde Çekya temsicisi Viktoria Plzen ile karşı karşıya geldi. 90 dakika sonunda Real Madrid, Plzen'i 2-1 mağlup etmeyi başardı.

Real Madrid'e Bernabeu'da galibiyeti getiren golleri 11. dakikada Karim Benzema, 55. dakikada Marcelo kaydetti. Konuk ekibin tek golünü 78. dakikada Patrik Hrosovsky attı.

Bu galibiyetin ardından Real Madrid, gruptaki puanını 6'ya çıkarırken, Viktoria Plzen grupta 1 puanda kaldı.

Grubun 4. haftasında Viktoria Plzen Çekya'da Real Madrid'i konuk edecek.



Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
3 TL'ye dünyaları kazandılar. Sen de kazanmak için hemen tıkla!


SON HABERLER
Tümü
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • Fra
  • Hol
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için