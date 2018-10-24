UEFA Şampiyonlar Ligi G Grubu 3. maçında Real Madrid taraftarı önünde Çekya temsicisi Viktoria Plzen ile karşı karşıya geldi. 90 dakika sonunda Real Madrid, Plzen'i 2-1 mağlup etmeyi başardı.
Real Madrid'e Bernabeu'da galibiyeti getiren golleri 11. dakikada Karim Benzema, 55. dakikada Marcelo kaydetti. Konuk ekibin tek golünü 78. dakikada Patrik Hrosovsky attı.
Bu galibiyetin ardından Real Madrid, gruptaki puanını 6'ya çıkarırken, Viktoria Plzen grupta 1 puanda kaldı.
Grubun 4. haftasında Viktoria Plzen Çekya'da Real Madrid'i konuk edecek.
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Real Madrid'e Bernabeu'da galibiyeti getiren golleri 11. dakikada Karim Benzema, 55. dakikada Marcelo kaydetti. Konuk ekibin tek golünü 78. dakikada Patrik Hrosovsky attı.
Bu galibiyetin ardından Real Madrid, gruptaki puanını 6'ya çıkarırken, Viktoria Plzen grupta 1 puanda kaldı.
Grubun 4. haftasında Viktoria Plzen Çekya'da Real Madrid'i konuk edecek.
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