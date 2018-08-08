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Real Madrid, Roma'yı da geçti!

Real Madrid, Cengiz Ünder'in oynamadığı maçta Roma'yı 2-1'lik skorla mağlup etti.

Real Madrid, Roma'yı da geçti!
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08 Ağustos 2018 05:14
Uluslararası Şampiyonlar Kupası'nda Real Madrid ile Roma karşı karşıya geldi. New York'taki Metlife Stadium'da oynanan mücadeleyi Real Madrid, 2-1'lik skorla kazandı.

Real Madrid, 2. dakikada Marco Asensio ve 15. dakikada Gareth Bale'nin golleriyle öne geçti. Roma'nın tek golü 83. dakikada Kevin Strootman'dan geldi.

Roma'da Cengiz Ünder, maç kadrosunda yer aldı ancak forma şansı bulamadı.

Real Madrid, bu sonuçla turnuvadaki 3. maçında 2. galibiyetini elde etti. Roma ise 3. maçta 2. mağlubiyetini aldı.



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