Real Madrid Rennes'den Eduardo Camavinga'yı transfer etti!

Fransa'nın en büyük gelecek vaad eden isimlerinden biri olarak gösterilen Eduardo Camavinga Real Madrid'e transfer oldu.



Camavinga için Rennes kulübüyle 30 milyon euro karşılığında anlaşma sağlayan Real Madrid'in oyuncuyu sağlık kontrolünden geçirdi ve 2027 sezonu sonuna kadar sözleşme imzalattı.



Real Madrid'in 2 sezondur kadrosuna katmaya çalıştığı Camavinga, geçen sezon takımı Rennes'in Şampiyonlar Ligi'nde yer alması nedeniyle 1 yıl takımında kalmak istemişti. Fransa Milli Takımı'nda da oynayan Camavinga, geleceğin en yetenekli merkez orta saha oyuncularından biri olacağına kesin gözüyle bakılıyor.



Eduardo Camavinga 2019 yılında 16 yaşındayken profesyonel olmuş ve tekniği, fizik üstünlüğü, çalımları ve soğukkanlı oyunuyla dünyayı kendisine kısa sürede hayran bırakmıştı.



