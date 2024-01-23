Real Madrid, Militao ile uzattı

Real Madrid, Brezilyalı savunma oyuncusu Eder Militao'nun sözleşmesini 2028 yılına kadar uzattı.

Haber; AA, Fotoğraf; realmadrid.com
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Real Madrid, Militao ile uzattı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
23 Ocak 2024 17:34
İspanya 1. Futbol Ligi (LaLiga) takımı Real Madrid, 26 yaşındaki Brezilyalı stoper Eder Militao'nun sözleşmesini 2028'e kadar uzattı.

İspanyol kulübünden yapılan açıklamada, "Real Madrid ve Eder Militao, oyuncunun kulüple olan sözleşmesini 30 Haziran 2028'e kadar uzatma konusunda anlaştı." ifadesi kullanıldı.

Militao, Real Madrid'de şu ana kadar 143 maçta forma giydi ve 11 gol attı.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery