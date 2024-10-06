Real Madrid, lige galibiyetle döndü

İspanya La Liga'da Real Madrid, sahasında Villarreal'i 2-0 mağlup etti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Real Madrid, lige galibiyetle döndü
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05 Ekim 2024 23:59
Son güncelleme 06 Ekim 2024 00:27
İspanya La Liga'nın 9. haftasında Real Madrid, sahasında Villarreal ile karşı karşıya geldi. Santiago Bernabeu'daki maçı Real Madrid 2-0'lık skorla kazandı.

Real Madrid'e galibiyeti getiren golleri 14. dakikada Federico Valverde ve 73. dakikada Vinicius Junior attı.

Real Madrid'de Arda Güler, karşılaşmaya yedek kulübesinde başladı. Milli futbolcu, 79. dakikada Vinicius Junior yerine oyuna dahil oldu.

SAKATLIK YAŞANDI

Mücadelenin son anlarında Real Madrid'den Dani Carvajal, ciddi bir sakatlık yaşadı. İspanyol yıldız,  uzatma dakikalarda yaşadığı sakatlık sonrası gözyaşlarına hakim olamadı. Carvajal, sedyeyle oyundan çıktı.

İspanyol devinin eski yıldızı Toni Kroos, karşılaşmayı tribünden takip etti. Real Madrid taraftarları, Kroos'a destekte bulundu. Öte yandan Emre Belözoğlu da karşılaşmayı tribünden izledi.



BARCELONA İLE PUANI EŞİTLEDİ

Hafta içinde Şampiyonlar Ligi'nde Lille'e kaybeden Real Madrid, bu sonucun ardından puanını 21'e yükseltti. Carlo Ancelotti'nin ekibi, maç eksiği bulunan lider Barcelona ile puanını eşitledi. Villarreal, 17 puanda kaldı.

Real Madrid, milli ara sonrası ligde Celta Vigo deplasmanına gidecek. Villarreal, sahasında Getafe'yi konuk edecek.

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