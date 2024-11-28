Real Madrid'in takım otobüsü kaza yaptı!

İspanya La Liga ekiplerinden Real Madrid, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftasında deplasmanda Liverpool ile oynadıkları maç dönüşü M40 otoyolunda kaza yaptı.
Kazada herhangi birine zarar gelmezken sadece otobüste maddi hasar olduğu öğrenildi. Aracın içerisinde sadece şoför ve güvenlik görevlisi bulunduğu aktarıldı.
REAL MADRID'İN 2'NCİ KAZASI
Kazada herhangi birine zarar gelmezken sadece otobüste maddi hasar olduğu öğrenildi. Aracın içerisinde sadece şoför ve güvenlik görevlisi bulunduğu aktarıldı.
REAL MADRID'İN 2'NCİ KAZASI
Real Madrid otobüsü, Şubat 2024'te de RB Leipzig deplasmanı sırasında kaza geçirmişti.