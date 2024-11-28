Real Madrid'in takım otobüsü kaza yaptı!

Real Madrid'in takım otobüsü, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde oynadıkları Liverpool deplasmanı dönüşünde M40 otoyolunda kaza yaptı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; X.com
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Real Madrid'in takım otobüsü kaza yaptı!
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28 Kasım 2024 20:21
Son güncelleme 28 Kasım 2024 20:29
İspanya La Liga ekiplerinden Real Madrid, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftasında deplasmanda Liverpool ile oynadıkları maç dönüşü M40 otoyolunda kaza yaptı.

Kazada herhangi birine zarar gelmezken sadece otobüste maddi hasar olduğu öğrenildi. Aracın içerisinde sadece şoför ve güvenlik görevlisi bulunduğu aktarıldı.

REAL MADRID'İN 2'NCİ KAZASI
Real Madrid otobüsü, Şubat 2024'te de RB Leipzig deplasmanı sırasında kaza geçirmişti.
 
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