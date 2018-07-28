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Real Madrid, Gabriel Deck'i aldı!

EuroLeague'in son şampiyonu Real Madrid, Arjantinli oyuncu Gabriel Deck ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.

Kaynak: Fanatik
Real Madrid, Gabriel Deck'i aldı!
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28 Temmuz 2018 16:05
Turkish Airlines EuroLeague'in son şampiyonu Real Madrid, Arjantinli oyuncu Gabriel Deck'i kadrosuna kattı. 

San Lorenzo ile FIBA Amerika Lig'de final MVP'si olmayı başaran 23 yaşındaki oyuncu ile 3 yıllık sözleşme imzalandı. 

Deck, MVP ödülünü aldığı turnuvada 19.1 sayı, 5 ribaunt, 2.5 asist ile yıldızlaşmıştı. 

Kariyerine 14 yaşında bir başka Arjantin ekibi Quimsa ile başlayan Deck, 3 kez Arjantin Ligi şampiyonluğu yaşarken milli takımın da önemli parçaları arasında yer alıyor.  Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
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