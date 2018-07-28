Real Madrid, Gabriel Deck'i aldı!

Turkish Airlines EuroLeague'in son şampiyonu Real Madrid, Arjantinli oyuncu Gabriel Deck'i kadrosuna kattı.
San Lorenzo ile FIBA Amerika Lig'de final MVP'si olmayı başaran 23 yaşındaki oyuncu ile 3 yıllık sözleşme imzalandı.
Deck, MVP ödülünü aldığı turnuvada 19.1 sayı, 5 ribaunt, 2.5 asist ile yıldızlaşmıştı.
Kariyerine 14 yaşında bir başka Arjantin ekibi Quimsa ile başlayan Deck, 3 kez Arjantin Ligi şampiyonluğu yaşarken milli takımın da önemli parçaları arasında yer alıyor. Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
San Lorenzo ile FIBA Amerika Lig'de final MVP'si olmayı başaran 23 yaşındaki oyuncu ile 3 yıllık sözleşme imzalandı.
Deck, MVP ödülünü aldığı turnuvada 19.1 sayı, 5 ribaunt, 2.5 asist ile yıldızlaşmıştı.
Kariyerine 14 yaşında bir başka Arjantin ekibi Quimsa ile başlayan Deck, 3 kez Arjantin Ligi şampiyonluğu yaşarken milli takımın da önemli parçaları arasında yer alıyor. Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın