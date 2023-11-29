Real Madrid'e sol bek için sürpriz aday!

Sol bek arayışlarını sürdüren Real Madrid, gündemine sürpriz bir ismi aldı. Real Madrid, Bayern Münih'in sol beki Alphonso Davies'te istediği sonucu alamazsa rotasını Bayer Leverkusen'in sol beki Alejandro Grimaldo'ya çevirecek.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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Real Madrid'e sol bek için sürpriz aday!
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29 Kasım 2023 19:26
La Liga'da liderlik koltuğunda oturan Real Madrid, transferde de geride kalmak istemiyor.

AS'ta yer alan habere göre; Real Madrid, sol bek transferi için girişimlerini hızlandırdı.

İspanyol devi, Bayern Münih'te forma giyen Alphonso Davies için yaz transfer döneminden bu yana girişimlerini sürdürüyor. Ancak bu transferde henüz herhangi bir sonuç alamayan Madrid, B planını da belirledi. 

B PLANI GRIMALDO

Real Madrid'in Bayer Leverkusen'de iyi bir sezon geçiren Alejandro Grimaldo'yu listesine aldığı ifade edildi. 

Eğer Davies'te istenen sonucun alınmaması durumunda Madrid'in Grimaldo için Bayer Leverkusen'in kapısını çalacağı belirtildi. 

SEZON PERFORMANSI 

Bu sezon Bayer Leverkusen formasıyla 19 karşılaşmaya çıkan 28 yaşındaki sol bek, bu karşılaşmalarda 9 gol, 6 asistlik performans sergiledi. İspanyol oyuncunun piyasa değeri 25 milyon euro olarak gösteriliyor.

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