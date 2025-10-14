14 Ekim
Estonya-Moldova
1-0DA
14 Ekim
Andora-Sırbistan
21:45
14 Ekim
Türkiye-Gürcistan
21:45
14 Ekim
İspanya-Bulgaristan
21:45
14 Ekim
İrlanda-Ermenistan
21:45
14 Ekim
Portekiz-Macaristan
21:45
14 Ekim
İtalya-İsrail
21:45
14 Ekim
Letonya-İngiltere
21:45
14 Ekim
Nijerya-Benin
2-045'
14 Ekim
Senegal-Moritanya
22:00
14 Ekim
Fas-Kongo
22:00

Real Madrid'e bir Türk daha: Hedef Kenan Yıldız!

Real Madrid, Juventus'un genç yıldızı Kenan Yıldız'ı radarına aldı. İspanyol devinin, milli futbolcuyu Şampiyonlar Ligi'nde canlı izleyip transfer için adım atacağı iddia edildi.

calendar 14 Ekim 2025 17:51
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Real Madrid'e bir Türk daha: Hedef Kenan Yıldız!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:

A Milli Takım ve Juventus'un parlayan ismi Kenan Yıldız hakkında dikkat çekici gelişmeler yaşanıyor.

Defensa Central adlı İspanyol haber sitesine göre, Kenan Yıldız İspanyol devinin transfer listesine dahil edildi.

ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE TAKİP EDİLECEK

Haberde, Real Madrid'in önümüzdeki hafta oynanacak Şampiyonlar Ligi karşılaşmasında Kenan'ı tribünden izleyeceği belirtildi. Kulübün, genç yıldız için gelecek yaz resmi girişimlere başlamayı planladığı ifade edildi.

VINICIUS'UN ALTERNATİFİ OLARAK GÖRÜLÜYOR

İspanyol basınında yer alan bilgilere göre, Real Madrid yönetimi Kenan Yıldız'ı sözleşme yenilemeyen Vinicius Jr.'ın olası alternatifi olarak değerlendiriyor.

ARDA GÜLER'DEN OLUMLU REFERANS

Milli Takım'dan arkadaşı Arda Güler'in de Kenan hakkında kulüp yöneticilerine olumlu görüş bildirdiği öne sürüldü.

JUVE'NİN BIRAKMAYA NİYETİ YOK

Öte yandan Juventus'un şu aşamada genç oyuncuyu satma niyetinde olmadığı ifade edildi. 

 
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 8 7 1 0 20 3 22
2 Trabzonspor 8 5 2 1 13 6 17
3 Göztepe 8 4 4 0 11 2 16
4 Fenerbahçe 8 4 4 0 12 5 16
5 Gaziantep FK 8 4 2 2 12 12 14
6 Beşiktaş 7 4 1 2 12 9 13
7 Samsunspor 8 3 4 1 10 8 13
8 Konyaspor 7 3 2 2 13 9 11
9 Alanyaspor 8 2 4 2 10 9 10
10 Antalyaspor 8 3 1 4 9 13 10
11 Kasımpaşa 8 2 3 3 8 9 9
12 Rizespor 7 2 2 3 9 11 8
13 Başakşehir 7 1 3 3 6 7 6
14 Gençlerbirliği 8 1 2 5 7 12 5
15 Kocaelispor 8 1 2 5 5 12 5
16 Eyüpspor 8 1 2 5 4 11 5
17 Kayserispor 8 0 5 3 5 17 5
18 Karagümrük 8 1 0 7 7 18 3
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.