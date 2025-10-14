Real Madrid'e bir Türk daha: Hedef Kenan Yıldız!

A Milli Takım ve Juventus'un parlayan ismi Kenan Yıldız hakkında dikkat çekici gelişmeler yaşanıyor.Defensa Central adlı İspanyol haber sitesine göre, Kenan Yıldız İspanyol devinin transfer listesine dahil edildi.Haberde, Real Madrid'in önümüzdeki hafta oynanacak Şampiyonlar Ligi karşılaşmasında Kenan'ı tribünden izleyeceği belirtildi. Kulübün, genç yıldız için gelecek yaz resmi girişimlere başlamayı planladığı ifade edildi.İspanyol basınında yer alan bilgilere göre, Real Madrid yönetimi Kenan Yıldız'ı sözleşme yenilemeyen Vinicius Jr.'ın olası alternatifi olarak değerlendiriyor.Milli Takım'dan arkadaşı Arda Güler'in de Kenan hakkında kulüp yöneticilerine olumlu görüş bildirdiği öne sürüldü.Öte yandan Juventus'un şu aşamada genç oyuncuyu satma niyetinde olmadığı ifade edildi.