Real Madrid deplasmanda kayıp!

İspanya La Liga'nın 16. haftasında Real Madrid, Villarreal deplasmanına konuk oldu.



Estadio de la Ceramica'da oynanan karşılaşmayı Villarreal 2-1 kazanarak haftanın sürpriz sonucuna imza attı.



İlk yarısı golsüz sona eren maçın ikinci yarısı çok hızlı başladı. 47. dakikada Pino'nun golüyle öne geçen Villarreal'e yanıt 60'da penaltıdan Benzema'yla oldu. 63'te bu kez Villarreal penaltı kazandı ve Gerard Moreno takımını öne geçiren isim oldu. Kalan dakikalarda Real Madrid skoru değiştirmeyi başaramadı ve ev sahibi ekip sahadan 2-1'lik üstünlükle ayrıldı.



Tarihinde ilk kez ilk 11'inde hiçbir İspanyol oyuncuya yer vermeyen Real Madrid, sezonun ikinci yenilgisini alarak zirve yarışında ağır bir yara aldı. Villarreal ise 8. galibiyetini alarak 27 puana yükseldi.





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