Real Madrid'den hakem tepkisi: "İğrenç ligi yendik"

Real Madrid'in Valencia'yı 2-1 mağlup ettiği maçta hakem kararları tartışma konusu olurken, Real cephesinden ilk tepki geldi.

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Real Madrid'den hakem tepkisi: 'İğrenç ligi yendik'
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04 Ocak 2025 12:51
Real Madrid, deplasmanda 1-0 geriye düştüğü maçta Valencia'yı 2-1 mağlup ederek şampiyonluk yarışında hata yapmadı.

İspanyol devi, karşılaşmanın ardından hakem kararlarına tepki gösterdi. Mücadelede Vinicius'un 79. dakikada kırmızı kartla oyundan atılması maçta öne çıkan anlardan biri oldu.

Real Madrid TV, hakemin kararlarına karşılaşmanın ardından tepki gösterdi.

Kulübün resmi TV kanalı, yaptığı değerlendirmede "Her şeye ve herkese rağmen Valencia'yı, hakemleri ve bu iğrenç ligi yendik." ifadelerini kullandı.

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