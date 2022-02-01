Real Madrid'den Corentin Tolisso atağı!

Real Madrid, Bayern Münih'le sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan Corentin Tolisso'yu kadrosuna katmak istiyor.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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Real Madrid'den Corentin Tolisso atağı!
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01 Şubat 2022 21:51
Almanya Bundesliga ekibi Bayern Münih'te Corentin Tolisso sözleşmesini yenilemedi.

As'ın haberine göre; Real Madrid, Tolisso'yu transfer etmek için düğmeye bastı. Haberde Madrid'in sezon başında transfr edilen David Alaba'da izlenilen yolun aynısını takip edeceği yazıldı.

Real Madrid, ilerleyen günlerde sözleşmesini yenilememesi halinde 27 yaşındaki oyuncusu bonservis bedeli olmadan kadrosuna katacak.

Fransız futbolcu, bu sezon çıktığı 15 maçta 3 gol - 3 asistlik bir performans sergiledi.

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