⚽️30' Kylian Mbappe

⚽️34' Vinicius Junior

⚽️45+2' Pedro Diaz



🔔Real Madrid, Santiago Bernabeu'da ağırladığı Rayo Vallecano'yu 2-1 mağlup etti ve zirve yarışına devam etti.



🇹🇷Yedek kulübesinde bulunan Arda Güler, oyuna dahil edilmedi.



PUAN DURUMU 📊

1⃣(26-57) Barcelona… pic.twitter.com/uwaiBpOnf0



— Sporx (@sporx) March 9, 2025

İspanya La Liga'nın 27. haftasında Real Madrid ile Rayo Vallecano karşı karşıya geldi. Santiago Bernabeu Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi Real Madrid 2-1'lik skorla kazandı.Real Madrid'e galibiyeti getiren golleri 30. dakikada Kylian Mbappe ve 34. dakikada Vinicius Junior kaydetti.Rayo Vallecano'nun tek golü 45+2. dakikada Pedro Diaz'dan geldi.Yedek kulübesinde bulunan Arda Güler, oyuna dahil edilmedi.Bu sonucun ardından Real Madrid, puanını 57'ye yükseltti. Galibiyet hasreti 4 maça çıkan Rayo Vallecano ise 36 puanda kaldı.Real Madrid, gelecek hafta Villarreal deplasmanına gidecek. Vallecano ise Real Sociedad'ı ağırlayacak.