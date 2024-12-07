Real Madrid'de yine sakatlık: Rodrygo

Real Madrid'de sakatlığı bulunan Rodrygo, dört maçta formasından uzak kalabilir.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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Real Madrid'de yine sakatlık: Rodrygo
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07 Aralık 2024 14:33
Real Madrid'in yakası sakatlıklardan kurtulmuyor. İspanyol devinde sakatlıktan yeni dönen Rodrygo, bir kez daha kas sakatlığı yaşadı.

Relevo'da yer alan habere göre, Brezilyalı yıldız, 2-4 maç arası formasından uzak kalacak.

Rodrygo'nun sakatlığının durumuna göre; Girona, Atalanta, Rayo Vallecano ve Sevilla maçlarını kaçırması bekleniyor.

Real Madrid'de bu sezon 17 maçta süre bulan 23 yaşındaki futbolcu, 3 gol attı ve 2 asist yaptı.

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