Real Madrid'de yine sakatlık: Rodrygo

Real Madrid'in yakası sakatlıklardan kurtulmuyor. İspanyol devinde sakatlıktan yeni dönen Rodrygo, bir kez daha kas sakatlığı yaşadı.
Relevo'da yer alan habere göre, Brezilyalı yıldız, 2-4 maç arası formasından uzak kalacak.
Rodrygo'nun sakatlığının durumuna göre; Girona, Atalanta, Rayo Vallecano ve Sevilla maçlarını kaçırması bekleniyor.
Real Madrid'de bu sezon 17 maçta süre bulan 23 yaşındaki futbolcu, 3 gol attı ve 2 asist yaptı.
Relevo'da yer alan habere göre, Brezilyalı yıldız, 2-4 maç arası formasından uzak kalacak.
Rodrygo'nun sakatlığının durumuna göre; Girona, Atalanta, Rayo Vallecano ve Sevilla maçlarını kaçırması bekleniyor.
Real Madrid'de bu sezon 17 maçta süre bulan 23 yaşındaki futbolcu, 3 gol attı ve 2 asist yaptı.