Real Madrid'de veda yükleniyor!

Real Madrid'in orta saha oyuncusu Luka Modric, İspanyol devinde kalmaya sıcak bakmıyor.



Relevo'da yer alan habere göre, bu sezon Real Madrid'de ağırlıklı olarak yedek kalan Hırvat yıldız, kulüpteki durumundan memnun değil. Modric, bu nedenle sezon sonunda bitecek sözleşmesini uzatmayı düşünmüyor.



2012 yılından bu yana Real Madrid forması giyen 38 yaşındaki deneyimli orta saha oyuncusu, İspanyol devinde çıktığı 515 maçta 38 gol attı ve 83 asist yaptı.



