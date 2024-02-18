Real Madrid'de veda yükleniyor!

Real Madrid'in deneyimli orta saha oyuncusu Luka Modric, İspanyol deviyle sezon sonunda bitecek sözleşmesini uzatmayı düşünmüyor.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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Real Madrid'de veda yükleniyor!
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18 Şubat 2024 14:13
Real Madrid'in orta saha oyuncusu Luka Modric, İspanyol devinde kalmaya sıcak bakmıyor.

Relevo'da yer alan habere göre, bu sezon Real Madrid'de ağırlıklı olarak yedek kalan Hırvat yıldız, kulüpteki durumundan memnun değil. Modric, bu nedenle sezon sonunda bitecek sözleşmesini uzatmayı düşünmüyor.

2012 yılından bu yana Real Madrid forması giyen 38 yaşındaki deneyimli orta saha oyuncusu, İspanyol devinde çıktığı 515 maçta 38 gol attı ve 83 asist yaptı.

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