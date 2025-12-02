02 Aralık
Mus Spor-Konyaspor
1-4
02 Aralık
Keçiörengücü-Kayserispor
0-029'
02 Aralık
Rizespor-Pendikspor
18:00
02 Aralık
Sakaryaspor-Gençlerbirliği
20:30
02 Aralık
Fulham-M.City
22:30
02 Aralık
Bournemouth-Everton
22:30
02 Aralık
Newcastle-Tottenham
23:15
02 Aralık
Ajax-FC Groningen
0-0ERT
03 Aralık
Gremio-Fluminense
03:30
02 Aralık
Juventus-Udinese
23:00
02 Aralık
Hertha Berlin-Kaiserslautern
20:00
02 Aralık
Mönchengladbach-St. Pauli
20:00
02 Aralık
RB Leipzig-Magdeburg
23:00
02 Aralık
B. Dortmund-Leverkusen
23:00

Real Madrid'de Rodrygo kararı!

Real Madrid, Rodrygo için gelecek teklifleri değerlendirmeye alacak.

calendar 02 Aralık 2025 14:13
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Real Madrid'de Rodrygo kararı!
Real Madrid, Brezilyalı yıldızı Rodrygo için kararını verdi.

GERİ PLANA DÜŞTÜ

İspanyol devinde Carlo Ancelotti döneminde takımın önemli isimlerinden biri olan Rodrygo, bu sezon teknik direktörlük görevine Xabi Alonso'nun gelmesiyle birlikte geri plana düştü.

TEKLİFLER DEĞERLENDİRİLECEK

The Athletic'te yer alan habere göre, Rodrygo artık Real Madrid'de "Transfer edilemez." statüsünü de kaybetti. Real Madrid, 24 yaşındaki futbolcusu için gelecek teklifleri değerlendirmeye almayı planlıyor.

Real Madrid forması altında bu sezon 15 maçta süre bulan Rodrygo, 2 asist yaptı.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 14 10 3 1 29 9 33
2 Fenerbahçe 14 9 5 0 31 13 32
3 Trabzonspor 14 9 4 1 25 12 31
4 Göztepe 14 7 5 2 17 7 26
5 Samsunspor 14 6 7 1 20 13 25
6 Beşiktaş 14 7 3 4 24 17 24
7 Gaziantep FK 14 6 4 4 21 22 22
8 Kocaelispor 14 5 3 6 12 15 18
9 Başakşehir 14 4 4 6 19 16 16
10 Alanyaspor 14 3 7 4 14 15 16
11 Konyaspor 14 4 3 7 19 23 15
12 Rizespor 14 3 5 6 16 22 14
13 Antalyaspor 14 4 2 8 14 25 14
14 Kasımpaşa 14 3 4 7 14 21 13
15 Eyüpspor 14 3 3 8 9 17 12
16 Kayserispor 14 2 6 6 14 31 12
17 Gençlerbirliği 14 3 2 9 14 21 11
18 Karagümrük 14 2 2 10 13 26 8
