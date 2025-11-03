03 Kasım
Alanyaspor-Gaziantep FK
20:00
03 Kasım
Eyüpspor-Antalyaspor
20:00
03 Kasım
Rizespor-Karagümrük
20:00
03 Kasım
Iğdır FK-Bandırmaspor
17:00
03 Kasım
Esenler Erokspor-Arca Çorum FK
20:00
03 Kasım
Sunderland-Everton
23:00
03 Kasım
Real Oviedo-Osasuna
23:00
03 Kasım
Sassuolo-Genoa
20:30
03 Kasım
Lazio-Cagliari
22:45

Real Madrid'de Mastantuono'ya pubalji teşhisi

Real Madrid, Franco Mastantuono'ya yapılan tetkiklerde pubalji (kasık sakatlığı) tespit edildiğini ve tedavi sürecinin takip edileceğini açıkladı.

calendar 03 Kasım 2025 15:15
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Imago
Real Madrid, genç futbolcusu Franco Mastantuono hakkında sağlık durumuna ilişkin bir bilgilendirme yaptı.

Kulüpten yapılan açıklamada, bugün gerçekleştirilen tıbbi kontrollerin ardından Arjantinli oyuncuya pubalji (kasık sakatlığı) teşhisi konulduğu belirtildi.

Açıklamada ayrıca, Mastantuono'nun iyileşme sürecinin kulüp sağlık ekibi tarafından yakından takip edileceği ifade edildi.

Genç yıldızın sahalara ne zaman döneceğiyle ilgili ise henüz net bir bilgi paylaşılmadı.

 Reklam 
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 11 9 2 0 25 5 29
2 Fenerbahçe 11 7 4 0 21 8 25
3 Trabzonspor 11 7 3 1 17 7 24
4 Samsunspor 11 5 5 1 17 11 20
5 Göztepe 11 5 4 2 13 6 19
6 Beşiktaş 11 5 2 4 18 15 17
7 Gaziantep FK 10 5 2 3 15 18 17
8 Konyaspor 11 4 2 5 18 18 14
9 Başakşehir 11 3 4 4 12 9 13
10 Alanyaspor 10 3 4 3 11 11 13
11 Kocaelispor 11 3 2 6 10 15 11
12 Rizespor 10 2 4 4 11 14 10
13 Kasımpaşa 11 2 4 5 11 15 10
14 Antalyaspor 10 3 1 6 11 20 10
15 Kayserispor 11 1 6 4 11 24 9
16 Gençlerbirliği 11 2 2 7 10 16 8
17 Eyüpspor 10 2 2 6 6 13 8
18 Karagümrük 10 1 1 8 10 22 4
