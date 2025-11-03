Real Madrid'de Mastantuono'ya pubalji teşhisi

Real Madrid, genç futbolcusu Franco Mastantuono hakkında sağlık durumuna ilişkin bir bilgilendirme yaptı.



Kulüpten yapılan açıklamada, bugün gerçekleştirilen tıbbi kontrollerin ardından Arjantinli oyuncuya pubalji (kasık sakatlığı) teşhisi konulduğu belirtildi.



Açıklamada ayrıca, Mastantuono'nun iyileşme sürecinin kulüp sağlık ekibi tarafından yakından takip edileceği ifade edildi.



Genç yıldızın sahalara ne zaman döneceğiyle ilgili ise henüz net bir bilgi paylaşılmadı.



