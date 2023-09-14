Real Madrid'de dev skandal! 4 futbolcuya 'çocuk pornosu' suçlaması

İspanyol devi Real Madrid'de skandal bir gelişme yaşandı.



Reuters'in haberine göre; Real Madrid'de forma giyen ancak isimleri açıklanmayan 4 genç takım futbolcusu, "çocuk pornosu" suçlamasıyla gözaltına alındı.



"6 EYLÜL'DE ŞİKAYET YAPILDI"



Öte yandan İspanyol basınından El Confidencial'in haberine göre; davanın reşit olmayan kurbanın annesi tarafından 6 Eylül'de Kanarya Adaları'nda yapılan bir polis şikayetinden kaynaklandığı yazıldı.



REAL MADRID'DEN AÇIKLAMA



Yaşanan gelişmeler üzerine açıklamada bulunan Real Madrid Kulübü, şu ifadeleri kullandı;



"Bir Castilla oyuncusu ve üç Real Madrid C oyuncusu, WhatsApp'ta özel bir videonun yayıldığı iddiasıyla ilgili bir şikayet üzerine ifade verdi. Kulüp, gerçekler hakkında detaylı bilgiye sahip olduğunda, uygun önlemleri alacaktır."





