Real Madrid'de dev skandal! 4 futbolcuya "çocuk pornosu" suçlaması

İspanyol devi Real Madrid'de ismi açıklanmayan 4 futbolcu, İspanyol polisi tarafından "çocuk pornosu" sebebiyle gözaltına alındı.

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Real Madrid'de dev skandal! 4 futbolcuya 'çocuk pornosu' suçlaması
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14 Eylül 2023 20:10
Son güncelleme 14 Eylül 2023 20:39
İspanyol devi Real Madrid'de skandal bir gelişme yaşandı.

Reuters'in haberine göre; Real Madrid'de forma giyen ancak isimleri açıklanmayan 4 genç takım futbolcusu, "çocuk pornosu" suçlamasıyla gözaltına alındı.

"6 EYLÜL'DE ŞİKAYET YAPILDI"

Öte yandan İspanyol basınından El Confidencial'in haberine göre; davanın reşit olmayan kurbanın annesi tarafından 6 Eylül'de Kanarya Adaları'nda yapılan bir polis şikayetinden kaynaklandığı yazıldı.

REAL MADRID'DEN AÇIKLAMA

Yaşanan gelişmeler üzerine açıklamada bulunan Real Madrid Kulübü, şu ifadeleri kullandı;

"Bir Castilla oyuncusu ve üç Real Madrid C oyuncusu, WhatsApp'ta özel bir videonun yayıldığı iddiasıyla ilgili bir şikayet üzerine ifade verdi. Kulüp, gerçekler hakkında detaylı bilgiye sahip olduğunda, uygun önlemleri alacaktır."


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