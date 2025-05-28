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Real Madrid Castilla, Arbeloa'ya emanet

Alvaro Arbeloa, Raul Gonzalez yerine Real Madrid rezerv takımı Castilla'nın yeni teknik direktörü oldu.

calendar 28 Mayıs 2025 14:45
Haber: AA, Fotoğraf: realmadrid.com
Real Madrid Castilla, Arbeloa'ya emanet
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İspanyol 3. Futbol Ligi (Primera Federacion) ekibi Castilla'nın yeni teknik direktörlüğüne Alvaro Arbeloa getirildi.

İspanyol kulübü Real Madrid'in resmi sitesinden yapılan açıklamaya göre, kulübün rezerv takımı Castilla'nın başına 2025-2026 sezonu başından itibaren Arbeloa geçecek.

Futbolculuk kariyerinde Liverpool ve Deportivo formaları da giyen Arbeola, bir UEFA Şampiyonlar Ligi ve iki LaLiga şampiyonluğu yaşadığı Real Madrid'den İngiltere Premier Lig ekibi West Ham United'a transfer olmuş, 2017 yazında da futbolculuk kariyerini noktalamıştı.

Eski sağ bek ayrıca 2008 ve 2012'de Avrupa Şampiyonası'nı ve 2010'da FIFA Dünya Kupası'nı kazanan İspanya Milli Takımı'nın da parçası olmuştu.

 
 

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