Real Madrid, Bayern'den transfer istiyor!

Bu sezon ligde istediği sonuçları alamayan ve Barcelona'nın gerisinde kalan Real Madrid, transfer çalışmalarına şimdiden başladı.



Alman basınında yer alan habere göre; İspanyol devi, Bayern Münih forması giyen Joshua Kimmich'i kadrosuna katmak istiyor.



Habere göre Real Madrid'in, 28 yaşındaki Alman orta saha ile 2024 yılında sözleşme imzalak istediği belirtildi.



İspanyol ekibinin o bölgede oynayan oyuncuları Camavinga ve Tchouameni'ye liderlik edecek deneyimli bir ismi kadrosuna katmak istediği için Kimmich'te karar kıldığı aktarıldı.



Yaz transfer döneminde Bayern Münih'in oyuncuyu kesinlikle bırakmayacağından Real Madrid, 2024 yılı için şimdiden planlarını yaptı.



Alman oyuncunun Bayern Münih ile sözleşmesi 2025 yılında sona erecek. Almanlar, Yeni sözleşme konusunda anlaşma sağlanamaması durumunda gelecek sezon ayrılığa izin vermek zorunda kalacak.



Kimmich, Şampiyonlar Ligi'ni kazanabileceği iyi bir kulüpten teklif almadığı sürece Bayern Münih'ten ayrılmayacak.



28 yaşındaki futbolcu Alman ekibiyle 344 maça çıktı. 39 gol ve 94 asist yapma başarısı gösterdi.





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