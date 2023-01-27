İspanya Kral Kupası çeyrek finalinde Real Madrid, sahasında ezeli rakibi Atletico Madrid'i konuk etti.
Santiago Bernabeu Stadı'nda oynanan ve normal süresi 1-1 biten maçı Real Madrid uzatmalarda attığı golle 3-1 kazanarak yarı finale yükseldi.
Maçın 19. dakikasında Morata'nın golüyle öne geçen Atletico Madrid ilk yarıyı önde tamamladı. Çekişmeli geçen ikinci yarıda Real Madrid 79. dakikada Rodrygo'nun şık golüyle eşitliği yakalayarak maçı uzatmalara taşıdı. Uzatmaların 99. dakikasında Atletico'nun stoperi Savic ikinci sarıdan kırmızı kart görerek oyun dışında kaldı. Dakikalar 104'ü gösterdiğinde Benzema Real Madrid'i öne geçirdi. 120. dakikaya gelindiğinde ise Vinicius Jr. skoru 3-1'e getirerek skoru ilan etti.
Real Madrid Kral Kupası yarı finalinde Sevilla'yı eleyen Osasuna'yla karşı karşıya gelecek.
Santiago Bernabeu Stadı'nda oynanan ve normal süresi 1-1 biten maçı Real Madrid uzatmalarda attığı golle 3-1 kazanarak yarı finale yükseldi.
Maçın 19. dakikasında Morata'nın golüyle öne geçen Atletico Madrid ilk yarıyı önde tamamladı. Çekişmeli geçen ikinci yarıda Real Madrid 79. dakikada Rodrygo'nun şık golüyle eşitliği yakalayarak maçı uzatmalara taşıdı. Uzatmaların 99. dakikasında Atletico'nun stoperi Savic ikinci sarıdan kırmızı kart görerek oyun dışında kaldı. Dakikalar 104'ü gösterdiğinde Benzema Real Madrid'i öne geçirdi. 120. dakikaya gelindiğinde ise Vinicius Jr. skoru 3-1'e getirerek skoru ilan etti.
Real Madrid Kral Kupası yarı finalinde Sevilla'yı eleyen Osasuna'yla karşı karşıya gelecek.
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