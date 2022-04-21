İspanya La Liga'da lider Real Madrid, deplasmanda Osasuna ile karşı karşıya geldi.



Real Madrid, sahadan 3-1'lik galibiyetle ayrılarak şampiyonluğa bir adım daha yaklaştı. Başkent temsilcisine galibiyeti getiren golleri 12. dakikada David Alaba, 45. dakikada Marco Asensio ve uzatma dakikalarında Lucas Vazquez attı. Osasuna'nın tek golü 13. dakikada Ante Budimir'den geldi.



BENZEMA, İKİ PENALTI KAÇIRDI!



Real Madrid'de Karim Benzema, 52 ve 59. dakikada iki penaltıdan yararlanamadı. Fransız yıldız İspanya La Liga'da 16 yıl sonra aynı maçta 2 penaltı kaçıran ilk futbolcu oldu.



Bu galibiyetle 78 puana yükselen Real Madrid, 4 puan daha toplaması halinde şampiyon olacak. Osasuna 44 puanda kaldı.



Ligin bir sonraki haftasında Real Madrid, Espanyol'u ağırlayacak. Osasuna, Elche deplasmanına gidecek.





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