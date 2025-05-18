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Real Madrid, 9 kişi kalan Sevilla'yı affetmedi

İspanya LaLiga'nın 37. haftasında Real Madrid, deplasmanda 9 kişi kalan Sevilla'yı 2-0 mağlup etti.

calendar 18 Mayıs 2025 22:06
Real Madrid, 9 kişi kalan Sevilla'yı affetmedi
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İspanya LaLiga'nın 37. haftasında Real Madrid, deplasmanda Sevilla ile karşılaştı. 

Ramon Sanchez Pizjuan Stadyumu'nda oynanan maçı Real Madrid 2-0 kazandı. 

Sevilla'da 12. dakikada Loic Bade, 46. dakikada ise Isaac kırmızı kartla oyun dışında kaldı. 

Real Madrid'e galibiyeti getiren golleri 75. dakikada Kylian Mbappe ve 87. dakikada Jude Bellingham kaydetti. 

Real Madrid'de mücadeleye ilk 11'de başlayan milli futbolcumuz Arda Güler, 77. dakikada yerini Lucas Vazquez'e bıraktı. 

Bu sonuçla birlikte 2. sıradaki Real Madrid, 81 puana ulaştı. 41 puanda kalan Sevilla ise 15. sırada konumlandı. 

LaLiga'nın son haftasında Sevilla, deplasmanda Villarreal ile karşılaşacak. Real Madrid ise sahasında Real Sociedad'ı konuk edecek.

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