Rayyan Baniya: 'Hayal kırıklığı yaşıyoruz!'

Trabzonspor'da Rayyan Baniya, Hatayspor karşısındaki 3-2'lik mağlubiyetin ardından konuştu.
Karşılaşma sonrası kısa bir açıklama yapan Baniya, şu sözleri kullandı;
"Hayal kırıklığı yaşıyoruz. 2-0'dan maçı kaybettik maalesef. Bizim için moral bozucu, hayal kırıklığı bir skor. Kazanabilirdik ama kaybettik."
Karşılaşma sonrası kısa bir açıklama yapan Baniya, şu sözleri kullandı;
"Hayal kırıklığı yaşıyoruz. 2-0'dan maçı kaybettik maalesef. Bizim için moral bozucu, hayal kırıklığı bir skor. Kazanabilirdik ama kaybettik."