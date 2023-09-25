Rayyan Baniya: "Hayal kırıklığı yaşıyoruz!"

Trabzonsporlu futbolcu Rayyan Baniya, Atakaş Hatayspor karşılaşmasının ardından açıklamalarda bulundu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Rayyan Baniya: 'Hayal kırıklığı yaşıyoruz!'
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25 Eylül 2023 22:26
Trabzonspor'da Rayyan Baniya, Hatayspor karşısındaki 3-2'lik mağlubiyetin ardından konuştu.

Karşılaşma sonrası kısa bir açıklama yapan Baniya, şu sözleri kullandı;

"Hayal kırıklığı yaşıyoruz. 2-0'dan maçı kaybettik maalesef. Bizim için moral bozucu, hayal kırıklığı bir skor. Kazanabilirdik ama kaybettik." 

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