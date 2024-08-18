Rayo Vallecano, Real Sociedad engelini aştı

La Liga ilk hafta maçında Rayo Vallecano, deplasmanda Real Sociedad'ı 2-1 mağlup etti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Rayo Vallecano, Real Sociedad engelini aştı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
18 Ağustos 2024 22:06
La Liga ilk hafta maçında Real Sociedad ile Rayo Vallecano karşı karşıya geldi. Karşılaşmayı Rayo Vallecano 2-1 kazandı. 

Rayo Vallecano'ya galibiyeti getiren golleri 67. dakikada De Frutos ve 84. dakikada Sergio Camello kaydetti. Real Sociedad'ın tek golü 90+8'de Martin Zubimendi'den geldi. 

Bu sonuçla birlikte Rayo Vallecano, lige 3 puanla start verdi. Real Sociedad ise ilk maçında puan alamadı. 

Ligin bir sonraki maçında Rayo Vallecano, Getafe deplasmanına gidecek. Real Sociedad, Espanyol'a konuk olacak.

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery