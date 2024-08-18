Rayo Vallecano, Real Sociedad engelini aştı

La Liga ilk hafta maçında Real Sociedad ile Rayo Vallecano karşı karşıya geldi. Karşılaşmayı Rayo Vallecano 2-1 kazandı.



Rayo Vallecano'ya galibiyeti getiren golleri 67. dakikada De Frutos ve 84. dakikada Sergio Camello kaydetti. Real Sociedad'ın tek golü 90+8'de Martin Zubimendi'den geldi.



Bu sonuçla birlikte Rayo Vallecano, lige 3 puanla start verdi. Real Sociedad ise ilk maçında puan alamadı.



Ligin bir sonraki maçında Rayo Vallecano, Getafe deplasmanına gidecek. Real Sociedad, Espanyol'a konuk olacak.





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