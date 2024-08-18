Rayo Vallecano, Real Sociedad engelini aştı

La Liga ilk hafta maçında Real Sociedad ile Rayo Vallecano karşı karşıya geldi. Karşılaşmayı Rayo Vallecano 2-1 kazandı.
Rayo Vallecano'ya galibiyeti getiren golleri 67. dakikada De Frutos ve 84. dakikada Sergio Camello kaydetti. Real Sociedad'ın tek golü 90+8'de Martin Zubimendi'den geldi.
Bu sonuçla birlikte Rayo Vallecano, lige 3 puanla start verdi. Real Sociedad ise ilk maçında puan alamadı.
Ligin bir sonraki maçında Rayo Vallecano, Getafe deplasmanına gidecek. Real Sociedad, Espanyol'a konuk olacak.
Rayo Vallecano'ya galibiyeti getiren golleri 67. dakikada De Frutos ve 84. dakikada Sergio Camello kaydetti. Real Sociedad'ın tek golü 90+8'de Martin Zubimendi'den geldi.
Bu sonuçla birlikte Rayo Vallecano, lige 3 puanla start verdi. Real Sociedad ise ilk maçında puan alamadı.
Ligin bir sonraki maçında Rayo Vallecano, Getafe deplasmanına gidecek. Real Sociedad, Espanyol'a konuk olacak.
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