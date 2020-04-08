Ray Allen'dan saç çizgisi challenge!

Hall of Fame oyuncu Ray Allen, Instagram hesabında saçlarının son halini cesurca paylaştı ve bazı eski ve şimdiki NBA oyuncularını da aynı challenge'a davet etti.
Allen, genelde kendi saçlarını kendisinin kestiğini açıkladı, ve 70'li yıllarda ABD'de, sonrasında ülkemizde de yayınlanmış olan The Jeffersons dizisinden George Jefferson'ın saç stiline ithafen, George Jefferson Challange'ı başlatarak, "tüm kel veya kelleşen kardeşlerini" saçlarınızı uzatmaları konusunda cesaretlendirdi.
Allen'ın etiketlediği kişiler, sırasıyla LeBron James, Richard Jefferson, Carlos Arroyo, Richard Hamilton, Carlos Boozer, Shaquille O'Neal, Stephon Marbury, Damien Wilkins, Jermaine O'Neal ve oyuncu Chris Spencer'dı.
Allen'ın fotoğrafı ve açıklaması şu şekildeydi:"Bunu paylaşmayacaktım, ama boşver! Saçım şu anda bu noktada. Jefferson saçımı, koronavirüs bitene kadar kesmeyeceğim! Bilmeyenler için söyleyeyim, hayatım boyunca kendi saçımı kendim kestim, bu yüzden makas vurmamak zor oldu. Ama bu fotoğraflara tekrar baktığımda korona dönemini hatırlayacağım! 'Fish don't fry in the kitchen, beans don't burn on the grill, took a whole lotta tryin, just to get up that hill, now we're up in the big leagues, getting our turn at bat, as long as we live, it's you and me baby, there ain't nothing wrong with that.' (The Jeffersons dizisinin jenerik şarkısı, Dubois – Movin' on Up'tan dizeler) Tüm kel veya kelliğe doğru giden kardeşlerimi, saçlarını uzatmaları için aday gösteriyorum, kim olduğunuzu biliyorsunuz!"
Shaq, eski takım arkadaşı Dwyane Wade ile bir bahis kaybetmiş ve TNT'de Mart ayının başlarında alındaki mevcut saç çizgisini göstermişti.