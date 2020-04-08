Ray Allen'dan saç çizgisi challenge!

Hall of Fame oyuncu Ray Allen, Instagram hesabında saçlarının son halini cesurca paylaştı ve bazı eski ve şimdiki NBA oyuncularını da aynı challenge'a davet etti.Allen, genelde kendi saçlarını kendisinin kestiğini açıkladı, ve 70'li yıllarda ABD'de, sonrasında ülkemizde de yayınlanmış olan The Jeffersons dizisinden George Jefferson'ın saç stiline ithafen, George Jefferson Challange'ı başlatarak, "tüm kel veya kelleşen kardeşlerini" saçlarınızı uzatmaları konusunda cesaretlendirdi.Allen'ın etiketlediği kişiler, sırasıyla LeBron James, Richard Jefferson, Carlos Arroyo, Richard Hamilton, Carlos Boozer, Shaquille O'Neal, Stephon Marbury, Damien Wilkins, Jermaine O'Neal ve oyuncu Chris Spencer'dı.Allen'ın fotoğrafı ve açıklaması şu şekildeydi:Shaq, eski takım arkadaşı Dwyane Wade ile bir bahis kaybetmiş ve TNT'de Mart ayının başlarında alındaki mevcut saç çizgisini göstermişti.