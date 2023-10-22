Rashica derbide umduğunu bulamadı

Eski takımı Galatasaray'a karşı ilk kez rakip olan Milot Rashica, Beşiktaş'ın kırmızı kart görmesi ve yapılan kaleci değişikliği nedeniyle 32. dakikada kenara gelmek zorunda kaldı.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; Imago
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Rashica derbide umduğunu bulamadı
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22 Ekim 2023 09:31
Geçen sezon Galatasaray forması altında şampiyonluk yaşayan Milot Rashica, dün ilk kez eski takımına karşı görev yaptı.

Kosovalı kanat oyuncusu, Beşiktaş'ın kırmızı kart görmesi ve yapılan kaleci değişikliği nedeniyle 32. dakikada kenara gelmek zorunda kaldı.

27 yaşındaki futbolcu, sahada kaldığı süre içerisinde hücuma çıkmakta zorlanan takımında pek verimli olamadı.

Rashica, bu sezon 7 maçta 2 kez rakip fileleri havalandırmıştı. 

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