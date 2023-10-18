Raptors, Barnes'ı Lillard ve Durant için bile göndermemiş!

Toronto Raptors'ın, hem Kevin Durant hem de Damian Lillard için yaptığı takas görüşmelerinde, genç oyuncusu Scottie Barnes'ı "dokunulmaz" olarak değerlendirdiği bildirildi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; NBA.com
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Raptors, Barnes'ı Lillard ve Durant için bile göndermemiş!
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18 Ekim 2023 10:50
Toronto Raptors'ın, hem Kevin Durant hem de Damian Lillard için yaptığı takas görüşmelerinde, genç oyuncusu Scottie Barnes'ı "dokunulmaz" olarak değerlendirdiği bildirildi.

Yılın Çaylağı ödülünü kazanmış Barnes, ikinci yılında maç başına 15,3 sayı, 6,7 ribaund ve 4,8 asist ortalamaları yakalayarak benzer rakamlara ulaşmıştı.

Ancak skorer anlamda daha az etkili olan Barnes, Raptors ile play-in turnuvasında iyi bir performans gösterememişti.

Geçtiğimiz serbest oyuncu döneminde Fred VanVleet'i kaybeden Raptors, önümüzdeki yaz Pascal Siakam ve OG Anunoby'nin aynı senaryoda bulunacağı bir yol ayrımına giriyor olacak.

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