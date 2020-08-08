Raphael Varane: 'Real Madrid'i yakan isim oldum'

Real Madrid'in savunma oyuncusu Raphael Varane, Şampiyonlar Ligi'nde Manchester City'ye elendikleri maçın ardından açıklamalarda bulundu.Raphael Varane karşılaşma sonrası "Bu mağlubiyetin sorumlusu tamamen benim. Bu seviyede yapmamam gereken hatalar yaptım." dedi.27 yaşındaki Fransız savunma oyuncusu ayrıca "Kariyerimde böyle bir şey ilk kez başıma geliyor. Gerçekten zor bir gece yaşadım. Takım arkadaşlarımdan özür dilerim." diye konuştu.