Ranieri: 'Svilar, takımda kalacak'

Roma Teknik Direktörü Claudio Ranieri, Fiorentina maçının ardından takımın kalecisi Mile Svilar ile ilgili konuştu.



Roma'nın yeni sözleşme imzalamak istediği ve hakkında ayrılık haberleri çıkan Svilar ile ilgili konuşan Ranieri, "Svilar'ın Roma ile 2027'ye kadar sözleşmesi var ve bizimle kalacak." dedi.



İtalyan teknik adam, "Taraftarı ve medyayı anlıyorum ama biz onun kalmasını istiyoruz ve o da kalmak istiyor. Onu rahat bırakın ve işimizi yapalım." sözlerini sarf etti.



Roma ile 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunan 25 yaşındaki kalecinin güncel piyasa değeri 17 milyon euro olarak gösteriliyor.



