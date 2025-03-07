Rangerslı futbolculardan galibiyet sonrası açıklama!

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu ilk maçında Glasgow Rangers'a Kadıköy'de 3-1 kaybetti.
İskoç ekibinde galibiyet gollerini atan Cyriel Dessers ve Vaclav Cerny, maçın ardından açıklamalarda bulundu.
"BİZ İŞİMİZİ YAPTIK"
Vaclav Cerny yaptığı açıklamada "Ne istediğimizi ve bunu nasıl elde etmek istediğimizi biliyorduk. Biz işimizi yaptık. Birlikte hareket ettiğimizde sahip olduğumuz gücü görüyorsunuz." ifadelerini kullandı.
"YOLUN SADECE YARISINDAYIZ"
Cyriel Dessers ise açıklamasında "Bu çok güzel bir duygu. Güzel bir geceydi ama yolun sadece yarısında olduğumuzun farkındayız. Gollerin iptal edilmesi çok üzücü. Bu akşamın tadını çıkarmalıyız. İyi bir takıma karşı zor bir stadyumda kazanmak bize güven vermeli." sözlerini sarf etti.
İskoç ekibinde galibiyet gollerini atan Cyriel Dessers ve Vaclav Cerny, maçın ardından açıklamalarda bulundu.
"BİZ İŞİMİZİ YAPTIK"
Vaclav Cerny yaptığı açıklamada "Ne istediğimizi ve bunu nasıl elde etmek istediğimizi biliyorduk. Biz işimizi yaptık. Birlikte hareket ettiğimizde sahip olduğumuz gücü görüyorsunuz." ifadelerini kullandı.
"YOLUN SADECE YARISINDAYIZ"
Cyriel Dessers ise açıklamasında "Bu çok güzel bir duygu. Güzel bir geceydi ama yolun sadece yarısında olduğumuzun farkındayız. Gollerin iptal edilmesi çok üzücü. Bu akşamın tadını çıkarmalıyız. İyi bir takıma karşı zor bir stadyumda kazanmak bize güven vermeli." sözlerini sarf etti.
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