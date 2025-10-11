Rangers'ta Gerrard sürprizi: Geri dönüyor mu?

İskoç ekibi Rangers, Russell Martin'in ayrılığı sonrası teknik direktör arayışına hız kesmeden devam ediyor.

Kulüp yetkilileri bu hafta sonu birçok adayla yeniden görüşmelere başlarken, en dikkat çeken isimlerden biri eski teknik direktör Steven Gerrard oldu.

GERRARD İLE GÖRÜŞMELER OLUMLU GEÇTİ

Sky Sports'un haberine göre, Rangers yönetimi son iki gün içinde Steven Gerrard ile yaptığı görüşmelerde önemli ilerleme kaydetti. Kulübün gelecek planlarını detaylı şekilde paylaşan yönetim, 45 yaşındaki teknik adamın da Glasgow'a dönme fikrine sıcak baktığını belirtti.

Gerrard'ın göreve gelmesi halinde, yardımcısı Gary McAllister, eski Rangers forveti Jermain Defoe ve İngiltere Milli Takımı'nın eski antrenörü Steve Holland'ın da teknik ekibe katılabileceği konuşuluyor.

DANNY ROHL İSMİ MASADA KALIYOR

Rangers'ın gündemindeki bir diğer güçlü aday ise Danny Rohl. Temmuz ayında Sheffield Wednesday'den ayrılan Alman teknik adam, yaz aylarında da Rangers'ın radarına girmişti. Kulüp yetkililerinin Rohl'den oldukça etkilendiği ve görüşmelerin sürdüğü belirtiliyor.

KARAR SÜRECİ TİTİZLİKLE YÜRÜTÜLÜYOR

Rangers Başkanı Andrew Cavenagh, Başkan Yardımcısı Paraag Marathe ve 49ers Enterprises Teknik Direktörü Gretar Steinsson, CEO Patrick Stewart ve sportif direktör Kevin Thelwell ile birlikte Londra'da görüşmelere liderlik ediyor.

Kulüpten sızan bilgilere göre, henüz hiçbir adaya resmi teklif sunulmuş değil. Rangers cephesi, teknik direktör kararının "titiz ve kapsamlı bir değerlendirme süreci" sonunda verileceğinin altını çiziyor.

MARTIN 123 GÜN DAYANABİLDİ

Russell Martin, geçtiğimiz Pazar günü Falkirk ile 1-1 berabere kalınan maçın ardından görevden alınmıştı. Rangers, İskoçya Premiership'te şu anda sekizinci sırada yer alıyor. Lider Hearts'ın 11, ezeli rakip Celtic'in ise 9 puan gerisindeler.

Rangers, yeni teknik direktörünü henüz açıklamamış olsa da, takım gelecek hafta Cumartesi günü Ibrox'ta Dundee United'ı ağırlayacak.