Ramon Calderon: "Mbappe, Real Madrid tarihine geçer"

Real Madrid'in eski başkanı Ramon Calderon, Kylian Mbappe için flaş bir açıklamada bulundu.

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Ramon Calderon: 'Mbappe, Real Madrid tarihine geçer'
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20 Şubat 2024 20:55
Real Madrid'in eski başkanı Ramon Calderon, Kylian Mbappe için flaş bir açıklama yaptı.

Ramon Calderon yaptığı açıklamada, "Mbappe böyle oynamaya devam ederse tarihimizin en önemli oyuncularından biri olacak. Her taraftarımız Mbappe'yi Bernabeu'da görmek ister." dedi.

Calderon, "Vinicius, Rodrygo, Bellingham gibi önemli ve genç oyuncularımız var. Çok güçlü bir takımımız var. Bu yüzden La Liga'da lideriz ve Şampiyonlar Ligi'nde sürekli kazanıyoruz." açıklamasını yaptı.

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