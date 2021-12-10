Ralf Rangnick, orta sahaya 3 ismin transferini istedi!

Manchester United Teknik Direktörü Ralf Rangnick, transfer etmek istediği oyuncuların listesini

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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Ralf Rangnick, orta sahaya 3 ismin transferini istedi!
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10 Aralık 2021 20:50
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester United'ın yeni teknik direktörü Ralf Rangnick'in transfer yapmak istediği bölgeler belli oldu.

ESPN'in haberine göre; Alman teknik direktör, United yönetimiyle yaptığı toplantıda takımın zayıf noktasının orta saha olduğunu dile getirdi. Rangnick, bu toplantıda yönetime bir transfer listesi de sundu.

Tecrübeli teknik direktörün listesinde Leipzig'den Amadou Haidara, Dortmund'dan Jude Bellingham ve Leeds'ten Calvin Phillips'in yer aldığı belirtildi.

Ralf Rangnick, takımıyla henüz 2 resmi maça çıktı ve 1 galibiyet - 1 beraberlik aldı.


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