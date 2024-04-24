Ralf Rangnick açıkladı: Bayern Münih

Avusturya Milli Takımı Teknik Direktörü Ralf Rangnick, Bayern Münih'in kendisi ile temasa geçtiğini söyledi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Ralf Rangnick açıkladı: Bayern Münih
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
24 Nisan 2024 19:29
Avusturya Milli Takımı Teknik Direktörü Ralf Rangnick, Bayern Münih'in kendisi ile temasa geçtiğini söyledi.

Alman basınına konuşan Rangnick, "Bayern'den bir temas oldu ve ben de Avusturya Futbol Federasyonu'nu bu konuda bilgilendirdim. Çok güvene dayalı bir ilişkimiz var. Benim odak noktam Avusturya Milli Takımı." dedi.

Tek odağının EURO 2024 olduğunu söyleyen Rangnick, "Tamamen EURO'ya odaklanmış durumdayız. Burada kendimi çok rahat hissediyorum. Şu anda bunu yoğun ve somut olarak düşünmek için bir neden yok." sözlerini sarf etti.

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery