Ralf Rangnick açıkladı: Bayern Münih

Avusturya Milli Takımı Teknik Direktörü Ralf Rangnick, Bayern Münih'in kendisi ile temasa geçtiğini söyledi.



Alman basınına konuşan Rangnick, "Bayern'den bir temas oldu ve ben de Avusturya Futbol Federasyonu'nu bu konuda bilgilendirdim. Çok güvene dayalı bir ilişkimiz var. Benim odak noktam Avusturya Milli Takımı." dedi.



Tek odağının EURO 2024 olduğunu söyleyen Rangnick, "Tamamen EURO'ya odaklanmış durumdayız. Burada kendimi çok rahat hissediyorum. Şu anda bunu yoğun ve somut olarak düşünmek için bir neden yok." sözlerini sarf etti.





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