Ragbi Kadın Takımı'ndan kötü başlangıç

Polonya'da düzenlenen 3. Avrupa Oyunları'nda 7'li Ragbi Kadın Milli Takımı, B Grubu'ndaki ilk iki maçını kaybetti.
Krakow'daki Henryk Reyman Belediye Stadı'nda milli takım ilk maçta ev sahibi Polonya'yla karşılaştı. Ay-yıldızlı ekip rakibine 50-0 mağlup oldu.
FARKLI MAĞLUBİYET
Türkiye, gruptaki ikinci maçında ise Almanya'ya 31-5 kaybetti.
7'li Ragbi Kadın Milli Takımı, gruptaki son maçında Portekiz'le karşılaşacak.
Krakow'daki Henryk Reyman Belediye Stadı'nda milli takım ilk maçta ev sahibi Polonya'yla karşılaştı. Ay-yıldızlı ekip rakibine 50-0 mağlup oldu.
FARKLI MAĞLUBİYET
Türkiye, gruptaki ikinci maçında ise Almanya'ya 31-5 kaybetti.
7'li Ragbi Kadın Milli Takımı, gruptaki son maçında Portekiz'le karşılaşacak.
SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ