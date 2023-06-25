Ragbi Kadın Takımı'ndan kötü başlangıç

Polonya'da düzenlenen Avrupa Oyunları'nda 7'li Ragbi Kadın Milli Takımı, grubundaki ilk iki maçı kaybetti.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Ragbi Kadın Takımı'ndan kötü başlangıç
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25 Haziran 2023 21:20
Polonya'da düzenlenen 3. Avrupa Oyunları'nda 7'li Ragbi Kadın Milli Takımı, B Grubu'ndaki ilk iki maçını kaybetti.

Krakow'daki Henryk Reyman Belediye Stadı'nda milli takım ilk maçta ev sahibi Polonya'yla karşılaştı. Ay-yıldızlı ekip rakibine 50-0 mağlup oldu.

FARKLI MAĞLUBİYET

Türkiye, gruptaki ikinci maçında ise Almanya'ya 31-5 kaybetti.

7'li Ragbi Kadın Milli Takımı, gruptaki son maçında Portekiz'le karşılaşacak.

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