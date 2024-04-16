Rafael Nadal kortlara galibiyetle döndü

Sakatlığının ardından yaklaşık 4,5 ay sonra Barcelona Açık Turnuvası ile kortlara dönen İspanyol tenisçi Rafael Nadal, ilk turda İtalyan Flavio Cobolli'yi 2-0 yendi.
2022 Fransa Açık finalinden bu yana ilk toprak kort maçına çıkan 37 yaşındaki Nadal, dünya klasmanının 62 numarası Cobolli ile karşılaştı.
1 saat 25 dakika süren mücadeleyi 6-2 ve 6-3'lük setlerle kazanan Nadal, ikinci turda Avustralyalı Alex de Minaur'un rakibi oldu.
İspanyol tenisçi, Barcelona Açık'ta şimdiye kadar 12 kez şampiyonluğa ulaştı.
2022 Fransa Açık finalinden bu yana ilk toprak kort maçına çıkan 37 yaşındaki Nadal, dünya klasmanının 62 numarası Cobolli ile karşılaştı.
1 saat 25 dakika süren mücadeleyi 6-2 ve 6-3'lük setlerle kazanan Nadal, ikinci turda Avustralyalı Alex de Minaur'un rakibi oldu.
İspanyol tenisçi, Barcelona Açık'ta şimdiye kadar 12 kez şampiyonluğa ulaştı.
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