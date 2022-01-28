Rafael Nadal, Avustralya Açık'ta finalde

Avustralya Açık Tenis Turnuvası tek erkekler yarı final maçında Rafael Nadal ile Matteo Berrettini karşı karşıya geldi.
Nadal, rakibini 3, 6-2, 3-6 ve 6-3'lük setlerle 3-1 yenerek finale yükselen isim olmayı başardı.
İspanyol raket bu sonuçla birlikte Avustralya Açık'ta 6, grand slamlerde 29. kez finalde yer almayı başardı.
Nadal, rakibini 3, 6-2, 3-6 ve 6-3'lük setlerle 3-1 yenerek finale yükselen isim olmayı başardı.
İspanyol raket bu sonuçla birlikte Avustralya Açık'ta 6, grand slamlerde 29. kez finalde yer almayı başardı.