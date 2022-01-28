Rafael Nadal, Avustralya Açık'ta finalde

Avustralya Açık'ta Rafael Nadal, Matteo Berrettini'yi setlerde 3-1 mağlup ederek finale yükseldi.

, Fotoğraf; AA
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Rafael Nadal, Avustralya Açık'ta finalde
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28 Ocak 2022 09:52
Avustralya Açık Tenis Turnuvası tek erkekler yarı final maçında Rafael Nadal ile Matteo Berrettini karşı karşıya geldi.

Nadal, rakibini 3, 6-2, 3-6 ve 6-3'lük setlerle 3-1 yenerek finale yükselen isim olmayı başardı.

İspanyol raket bu sonuçla birlikte Avustralya Açık'ta 6, grand slamlerde 29. kez finalde yer almayı başardı.

 

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