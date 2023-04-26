Rafael Leao'dan Real Madrid ve Chelsea kararı

Serie A ekiplerinden Milan'da forma giyen Rafael Leao, kendisine ilgi gösteren Real Madrid ve Chelsea'ye yanıt verdi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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Rafael Leao'dan Real Madrid ve Chelsea kararı
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26 Nisan 2023 15:28
İtalya Serie A ekiplerinden Milan'ın Portekizli oyuncusu Rafael Leao hakkında yeni bir gelişme yaşandı.

İtalyan basınında yer alan haberlere göre; Milan ile 2024'e kadar sözleşmesi bulunan Rafael Leao, kendisine ilgi gösteren Real Madrid ve Chelsea'ye olumsuz yanıt verdi. Haberde Portekizli oyuncunun Milan'da kalmak istediği ve sözleşme yenileme görüşmelerinin olumlu gittiği ifade edildi. Ayrıca Milan'ın Leao'nun sözleşmesine zam yaparak maaşını 7 milyon euroya çıkaracağı yazıldı.

Bu sezon Milan formasıyla 41 maça çıkan 23 yaşındaki kanat forvet, bu maçlarda 13 gol 12 asistlik katkı sağladı.



 
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