Rafael Leao'dan Ibrahimovic'e övgü

Serie A ekiplerinden Milan'da forma giyen Portekizli kanat oyuncusu Rafael Leao, takım arkadaşı Zlatan Ibrahimovic ile ilgili konuştu.



İtalya basınına konuşan Leao, Zlatan Ibrahimovic'in kariyeri üzerindeki etkisini vurguladı.



"IBRAHIMOVIC'İN ETKİSİ BÜYÜKTÜ"



23 yaşındaki yıldız açıklamasında, "Adaptasyon sürecimden sonra farklı bir oyuncu oldum. O dönemde ailem, antrenörüm ve her gün iletişim halinde olduğum Ibrahimovic'in etkisi çok büyüktü" dedi.



"ZLATAN BİR ÖRNEKTİR"



Portekizli yıldız Ibrahimovic için ayrıca, "Zlatan bir örnektir. Bana her zaman soru sormanın, saha dışında bile her zaman odaklanmanın önemini öğretti. Onunla sadece sahada değil, saha dışında da sık sık görüşüyoruz." ifadelerini kullandı.



IBRA'NIN KANATLARI ALTINDA



İtalyan basınındaki haberde. Ibrahimovic'in Rafael Leao'yu en başından beri gelişen bir yıldız olarak yakalayıp kanatlarının altına aldığı belirtildi.



30 GOL 27 ASİST



2019 yılında Lille'den Milan'a transfer olan Leao, Milan formasıyla çıktığı 123 maçta 30 gol attı ve 27 asiste imza attı.





















