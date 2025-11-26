26 Kasım
Rafa Silva'dan geri adım: "Maçlara ve antrenmanlara çıkacağım"

Rafa Silva, bir süredir kulübü Beşiktaş'la yaşadığı sorunun çözümü yolunda önemli bir adım attı. İdmanlara ve maçlara çıkmayan Portekizli yıldız, yönetimin tavizsiz tutumu sonucu geri adım atmak zorunda kaldı.

Rafa Silva'dan geri adım: 'Maçlara ve antrenmanlara çıkacağım'
Beşiktaş'taki Rafa Silva krizinde dün önemli bir gelişme yaşandı...

Bir süredir mutsuz olduğu gerekçesiyle kulüpten ayrılmak istediğini kulübe bildirip antrenmanlara ve maçlara çıkmayan Portekizli futbolcu, yönetimin tavizsiz tutumu sonrası geri adım atmak zorunda kaldı.

Hürriyet'ten İsmail Er'in haberine göre; Geçtiğimiz perşembe Nevzat Demir Tesisleri'ne noter çağırarak Rafa Silva'nın izinsiz olarak idmana katılmadığına dair zabıt tutturan yöneticiler, ayrıca oyuncunun menajeriyle görüşerek, uzlaşmaz tutum devam ettiği takdirde FIFA'ya şikayette bulunacakları uyarısında bulundu.


"SORUN PARA DEĞİL, AİLEVİ PROBLEMLERİM VAR"

Tesislere gelen Rafa Silva, futbol komitesi üyeleri Kaan Kasacı, Murat Kılıç ve Melih Aydoğdu ile görüşüp konuya ilişkin yeni kararını bildirdi. Beşiktaş yönetimi sözleşmede yer alan bütün yükümlülüklerini yerine getirdiği için elinde kulübe karşı kullanabileceği bir koz bulunmayan tecrübeli oyuncu, artık antrenmanlara katılacağını söyledi. Yönetim ve teknik direktör Sergen Yalçın'la herhangi bir sorunu olmadığını özellikle vurgulayan Rafa Silva, "Sorun para da değil. Öyle olsaydı Arap ülkelerine giderdim. Benim ailevi problemlerim var" dedi ve şöyle devam etti:

"MAÇLARA VE ANTRENMANLARA ÇIKACAĞIM"

"Ben aslında geçen sezonun bitiminde ayrılmak istedim. Tek arzum ülkeme dönmekti fakat yönetimden olumlu yanıt gelmedi. Moralim bozuldu, çok üzüldüm. Kafam çok karışıktı. Son yaşananlardan sonra tekrar düşündüm. Artık bu sorun çözülsün istiyorum. Maçlara ve antrenmanlara çıkacağım. Devre arası ne olur bilemem ama bana görev verildiği sürece takımım için elimden geleni yapacağım."

Bu sözler yöneticiler tarafından memnuniyetle karşılanırken, dün bireysel çalışmalara başlayan Rafa Silva'nın kısa süre içinde takım antrenmanlarına katılması bekleniyor. 

 
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 13 10 2 1 28 8 32
2 Fenerbahçe 13 9 4 0 30 12 31
3 Trabzonspor 13 8 4 1 22 11 28
4 Samsunspor 13 6 6 1 19 12 24
5 Göztepe 13 6 5 2 15 6 23
6 Gaziantep FK 13 6 4 3 20 20 22
7 Beşiktaş 13 6 3 4 22 17 21
8 Alanyaspor 13 3 6 4 13 14 15
9 Konyaspor 13 4 3 6 18 20 15
10 Kocaelispor 13 4 3 6 11 15 15
11 Rizespor 13 3 5 5 16 21 14
12 Antalyaspor 13 4 2 7 13 23 14
13 Başakşehir 13 3 4 6 16 15 13
14 Kasımpaşa 13 3 4 6 13 18 13
15 Gençlerbirliği 13 3 2 8 14 20 11
16 Eyüpspor 13 2 3 8 7 16 9
17 Kayserispor 13 1 6 6 13 31 9
18 Karagümrük 13 2 2 9 13 24 8
